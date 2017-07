Mónica Antonópulos admitió que tenía muchos prejuicios contra "Pampita"

11/07/2017 -

"Pampita" se encuentra en una nueva faceta de su vida y la actuación forma parte de ella. Protagoniza junto a Mónica Antonópulos y Juan Sorini "Desearás... al hombre de tu hermana", una historia hot y provocativa, la cual será su debut en el cine.

En este marco, Antonópulos confesó que tenía varios prejuicios acerca de la modelo antes de conocerla: "Fui al rodaje con todos esos prejuicios a cuestas y me recontra sorprendí, me encontré con una excelente compañera, súper profesional y dispuesta a todo. Que además realizó un increíble trabajo. Ya lo verán, pero estoy convencida de que no podría haber una mejor Ofelia que ella", explicó Antonópulos, a la revista Luz.

"Eso fue otro de los aprendizajes que me dio esta película, entender que los prejuicios están hechos para romperse. Estuvo buenísimo vivir eso. Y creo que me gané además una gran compañera de trabajo", continuó la rubia.

Además adelantó que no hubo escenas hot entre las dos diosas "es la fijación de muchos hombres, ¿no?" bromeó.

Mónica habló acerca de Marco Antonio Caponi, con quien mantiene una relación hace casi un año y confesó la posibilidad de formar familia juntos: "Claro que me gustaría volver a ser madre. Pero vamos de a poco", señaló.