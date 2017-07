El "Polaco" confesó que no sabe estar en pareja

Fotos El Polaco había aprovechado el corto impasse con Silvina para escribirle mensajes de amor a su ex.

Tras una reconciliación que duró tres días, Silvina Luna confirmó que se separó de forma definitiva del "Polaco". Durante ese breve impasse, el cantante tropical había echado mano a su agenda para invitar a Barby Silenzi, su excompañera del Bailando, a que disfrute de un recital suyo en la comodidad del vip con acceso a camarines, y además le envió románticos mensajes de WhatsApp a Valeria Aquino, la madre de su hija menor.

"Hoy en día tengo una relación muy buena con la mamá de Alma. Nos estamos poniendo de acuerdo en todo por el bien de la nena", aseguró "El Polaco" en una nota con Los Ángeles de la Mañana. Acto seguido, el subcampeón del Bailando 2016 dejó una frase picante: "Es cosa mía si le mandé o no mensajes. Y si le mandé mensajes fue en un momento de separado (de Silvina)", explicó.

Según le confesó Aquino a Ciudad, el diálogo de WhatsApp con el papá de Alma (3) "empezó el 30 de junio", lo que confirma que fue cuando su ex y Luna estaban distanciados. Sin embargo, Valeria no le dio esperanzas de volver, ya que está en feliz pareja con el desarrollador inmobiliario platense Federico Rodríguez Decal.

En los chats (el cantante asegura que estaba borracho cuando los envió), hay mensajes de amor hacia Aquino: "Estoy soltero... Se me terminó el circo... Bebé, yo siempre te amé, es más, lo sigo haciendo"; "Aunque no me quieras a veces tengo ganas de abrazarte, y te pienso. Sos la mujer más hermosa que conocí y la mamá de mi hija. No sabés lo que te extraño", son las confesiones que se hicieron públicas.

Más reflexivo, "El Polaco" concluyó sin vueltas: ‘No soy perfecto, soy un ser humano y tengo errores. No sé estar en pareja".

"Pasamos seis meses con todo. Desde el día uno estuvimos muy pegotes. Cada uno perdió muchas cosas, tiempos de uno. Tuvimos una crisis por tanto amor, por estar tan culo y calzón, todo el tiempo juntos de acá para allá. Nada raro. Mucho cariño", expresó el cantante sobre su relación con la ex Gran Hermano.

"Soy un ser humano. Tengo cosas buenas y cosas malas. No me sé manejar en la farándula. Soy muy impulsivo", agregó el participante del Bailando 2017 que la semana pasada decidió echar a su bailarina.

El final de la historia de amor fue de la forma menos pensada, ya que Silvina Luna le confesó a Ángel de Brito que con "El Polaco" se separaron vía telefónica.

La expareja de famosos estará obligada a continuar compartiendo el programa de Marcelo Tinelli, hasta que alguno sea eliminado.