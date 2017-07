Tributo a Marcelo Véliz en la Feria Artesanal

14/07/2017 -

Marcelo Véliz reparte su tiempo entre Merlo (Buenos Aires) y Santiago. El guarachero santiagueño, a sus 52 años, ha decidido sentar sus reales en esa ciudad del conurbano bonaerense para trabajar en distintos boliches y locales bailables.

Siguiendo el camino de su hermano Jorge Véliz y de su amigo Mario Cecilio "Koly" Arce, "dos próceres de la movida tropical santiagueña", según le dijo a EL LIBERAL, Marcelo empezó a trabajar en forma ininterrumpida en locales emblemáticos del género como los son Tornado y El Quincho de José C. Paz, además de Skibab.

"Estoy comenzando a cosechar la buena siembra que hice en tierra fertil", destacó en visita a EL LIBERAL uno de los creadores de la guaracha local.

Mientras disfruta de esa aceptación popular en reductos que, otrora, conquistaron "Koly" y Jorge, Marcelo se prepara para recibir, este domingo, en la Feria Artesanal, una distinción de la municipalidad local en reconocimiento a sus 40 años de trayectoria artística.

"Quiero agradecer a las autoridades municipales por este homenaje que me realizaron. Me siento honrado por este tributo y también por el que me realizaron, hace poco, en la Cámara de Diputados de la provincia", enfatizó.

El cantautor adelantó que está preparando un disco "bien guarachero". Anticipó que este CD, hará prevalecer el sonido del bandoneón y de instrumentos distintivos de la guaracha como tumbadora, güiro, bongó y timbaleta.