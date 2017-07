Siciliani, en bombacha y sus fans enfurecidos

19/07/2017 -

No es la primera vez que Griselda Siciliani muestra con orgullo -y poca ropa- su físico privilegiado en las redes sociales. A pesar del frío polar que afecta a casi toda la Argentina, la actriz se mostró muy desabrigada este martes y sus seguidores la criticaron. "Mateando bien abrigada", escribió con ironía la protagonista de "Sugar" y próximamente jurado de "ShowMatch" -cuando bailen "Pampita" Ardohain y Moria Casán la salsa de a tres- en su cuenta en Instagram. Se la puede ver con gorro y botas pero poca ropa. "Qué lamentable, no me gusta", "básica", "dejá de mostrar la bombacha, no te hace falta ser tan guarra, quedás muy ordinaria", le dijeron sus seguidores.