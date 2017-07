Maluma se refirió a la impensada polémica por sus gustos literarios

19/07/2017 -

Maluma (23) se convirtió en "víctima" de las burlas en las redes sociales después de que el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) de México publicara una imagen del cantante leyendo un libro del filósofo francés Albert Camus con la intención de promover el estudio entre los jóvenes en el país. Junto a la foto escribieron la frase: "Maluma ya leyó a todo Camus y tú todavía no terminas la tesis". La imagen generó todo tipo de críticas hacia el instituto por utilizar la imagen del cantante para inspirar a los jóvenes a estudiar y no a otra figura ligada al mundo de la literatura. Ante esta situación, el intérprete de "Felices los 4" se expresó y aseguró que lee las obras del autor francés. "Yo había empezado a leerlo el día que se tomó la foto. Fue un regalo de un amigo. No lo he terminado todavía, estoy a la mitad", contó Maluma al sitio Billboard, respecto al libro del autor ganador del Premio Nobel.

Desde el INBA negaron que la foto sea parte de una campaña en conjunto con el cantante colombiano, que ha sido objeto de una serie de críticas por las letras de sus canciones, muchas de ellas consideradas machistas. Su director, Roberto Perea, aseguró que el mensaje trata de ser un ‘meme’ para fomentar la lectura entre los más jóvenes.