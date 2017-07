Explotó Susana y habló de Gasalla y Fátima Florez

20/07/2017 -

El regreso de Susana Giménez (73) a la pantalla de Telefé en su 30º aniversario como conductora fue uno de los más esperados de la televisión local en los últimos tiempos. Sin embargo, parece que la diva de los teléfonos sumó más dolores de cabeza que aplausos desde que volvió con su histórico programa.

"Al fracaso le temo, pero no al comercial, sino al del público desilusionado", expresó "Su" en la última edición de una revista de actualidad de Buenos Aires, donde además de dar a conocer algunas diferencias con la producción de su ciclo también reconoció la tensión latente entre Antonio Gasalla y Fátima Florez.

La figura de Telefé primero hizo referencia a sus enojos con sus productores.

"Me enojé un poco con mi producción porque soy demasiado perfeccionista para quedar como boluda. Me pusieron mal unos carteles: que me despida de los invitados (Carla Peterson y Martín Lousteau), que se queden, que me levante... En fin, cosas del vivo", explicó.

En tanto, también habló de la enemistad entre Gasalla y Florez. "Y la verdad es que jamás me molesté con Antonio. Él quiere ser el único humorista en el sketch de la empleada, que es su creación, ¡pero fue él quien sugirió traer a Fátima! No sé. Trataremos de que ella tenga su segmento propio. ¡Pero no sigamos sumando, porque si tengo que actuar con cada uno, me hacen trabajar el triple!", detalló Susana.

Cabe destacar que el primer cortocircuito entre el humorista y la imitadora comenzó luego del debut de la diva, donde al parecer Antonio se sintió opacado por Fátima y pidió que ella no estuviera más en el segmento de la empleada pública. Dicho esto, en el segundo programa de Susana, "la mujer de las mil caras", tal como se la conoce a Florez, estuvo ausente en el sketch del célebre cómico y apenas figuró unos segundos al aire junto a la diva y en su escritorio.

Fátima no tiene un lugar fijo en el programa de la diva y va acomodándose según las sugerencias de la producción, que, como si fuera poco, el domingo último no puso al aire el musical que la humorista había hecho de Shakira por una aparente falta de tiempo.

Fátima volverá este domingo al ciclo de "Su" e inclusive lo hará en el sketch de la empleada pública, pero no ya como imitadora si no como invitada.