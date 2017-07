El 22 de octubre llega "The Walking Dead"

23/07/2017 -

La serie de AMC presentó el tráiler de su octava temporada que muestra cómo las colonias se prepararán para pelear contra los Saviors y Rick Grimes (Andrew Lincoln) listo para ir a la guerra. "The Walking Dead" regresará al canal AMC el próximo 22 de octubre con el estreno de su octava temporada, que supondrá además el episodio número 100 de esta popular serie de zombis. El lema de esta octava temporada es "All Out War" o Guerra total. En América Latina se podrá observar a través de Fox Premium. Los seguidores de esta producción televisiva pudieron disfrutar en Comic-Con 2017 de un tráiler extendido de la nueva temporada, y de la presencia de los actores.