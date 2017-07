El dolor de Mirtha porque la dejaron afuera del video de Tinelli y Susana

Fotos Mirtha Legrand.

Hoy 18:32 -

Días atrás, Marcelo Tinelli y Susana Giménez grabaron un spot publicitario sobre el Día del Amigo. Mirtha Legrand se quedó afuera de la producción y eso no le causó ninguna gracia a la diva, pero recién en su último programa habló sobre el dolor que le produjo no haber sido parte del video.

Te recomendamos: "En Santiago, todo el mundo anda de fiesta en fiesta"

“Yo soy una figura muy importante de este canal. ¿Ustedes qué opinan? Me dolió mucho porque podríamos haber estado los tres. Me dolió, que no es lo mismo que el enojo, porque yo soy muy amiga de Susana de toda la vida, somos familia, ella siempre lo dice”, expresó.

Y agregó: “Me sentí ninguneada, hubiésemos hecho en vez de sólo SU-MAR (por Susana y Marcelo), SU-MAR-LE (por Legrand). Ahora no hago aviso con nadie, que no me pida nada el canal porque no pienso hacerlo. Me dolió”.

Por último, sentenció: “Todo esto se gestó durante el Martín Fierro. Hablé con las autoridades del canal, ellos culpan a Telefé pero bueno... fueron responsables los dos. Sentí como que era menos”.