Mirtha está enojada con Andy porque le copió sus comidas en TV

25/07/2017 -

Mirtha Legrand se enojó con la producción de PH (Podemos Hablar), el nuevo ciclo de Telefé, por las similitudes que tiene con el suyo. "Yo no copio, no me copien", sentenció la "Chiqui" al ser consultada por el parecido entre su programa y el de Andy Kusnetzoff, en diálogo con Implacables.

Casualmente, tanto "La noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha", como el nuevo ciclo de Telefé son producidos por Endemol: "Voy a hablar con Martín Kweller y le voy a decir que no copie, lo tengo registrado, así que es una copia".