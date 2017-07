Los Auténticos Decadentes no descartan hacer folclore

25/07/2017 -

Treinta años pasaron y tienen un arraigo en la gente. ¿Cómo se consigue esto en tiempos tan volátiles?

Con dedicación. Hemos compuesto canciones que han entrado hondo en el gusto de la gente, y eso hace más fácil las cosas. Siempre hemos hecho un estilo bastante argentino. Somos una banda que representa bastante a la música argentina.

¿Que las hinchadas de fútbol hayan reversionado clásicos del repertorio de Los Auténticos habla de esa argentinidad?

Totalmente, Es increíble que haya sucedido eso desde el primer disco y con varios canciones. Cuando tocamos, no solamente en la Argentina sino en otros países, la gente dice ‘uh, son las canciones de la cancha’. Es algo a favor nuestro. Es algo que nos ha ayudado mucho.

¿Esa argentinidad remarcada en las canciones contribuye también al éxito que tienen en el exterior?

Sí, totalmente. Yo pienso que siempre, a la gente, una de las cosas que le gusta es que es una banda que suena muy original, muy argentina. Es algo que más allá de jugarnos en contra, a la gente le gusta, la aprecia. Latinoamérica es un gran pais. Si bien cada uno (por América Latina en general y la Argentina en especial) tiene su folclore, sus estilos particulares, hay un montón de música que compartimos con gusto con todo el continente. Se da, por suerte, de que Los Decadentes es una banda que está en las fiestas desde la Argentina hasta México y en otros países. A esto lo hemos comprobado.

Temas como "La guitarra", "Loco", "El Murguero", "Los Piratas" y "Vení Raquel", ¿reafirman el concepto de identidad propia que ustedes tienen?

Sí, la verdad que sí, sobre todo en lo rítmico. Son canciones que tienen mezcla de estilos: un poquito de guaracha, de cumbia, de candombre, de milonga; obviamente, de ska y de reggae, de murga y de rock, la música que nosotros escuchamos y que influye, que hace que cambie mucho. Siempre hemos pasado todo a través de nuestro filtro, de nuestro tamiz. La verdad, todo con alegría y mucho éxito.

La chacarera

¿Nunca se animaron al folclore, digo a la chacarera?

Si bien tenemos gente amiga en el folclore (citó al "Chaqueño" Palavecino), nunca hicimos folclore. En "Río" invitamos a cantar al "Chaqueño". Es lo más cerca que estuvimos del folclore.

No deja de ser, quizás, un trampolín a un paso innovador como el que siempre dan.

Totalmente. Vos sabes que nos caracterizamos por no repetirnos y buscar cosas nuevas. En el folclore argentino tenemos una propuesta enorme e increíble de bandas y de estilos por provincia. Nosotros, de rebote, lo terminamos escuchando. Y siempre tenemos la mejor atención para escuchar esta música que nos representa tanto.

Rock, ska y reggae

Quienes teorizan sobre el rock sostienen que es rebeldía. ¿Cómo lo toman ustedes a esa filosofía?

Es una filosofía a la que nosotros adherimos. Si bien, en otras épocas, el rock era medio elitista, ahora cambió bastante y se pudo fusionar con esos estilos y es ahí donde estamos nosotros: en la fusión, en la mezcla. Como concepto, el rock nos gusta. No nos consideramos roqueros, pero sí tenemos una forma particular de ver las cosas, sobre todo la música porque nosotros no tenemos prejuicios y estamos en contra de todos los prejuicios, ya sean raciales o sociales. En la música, tratamos de mostrar ese mensaje de unidad, de que somos todos iguales y de que todas las músicas son buenas.