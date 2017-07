El disco homenaje de varios artistas y el tributo de Fito Páez

25/07/2017 -

Ese mensaje de "unidad, de que todos somos iguales y que todas las músicas son buenas", también es filosofía del reggae si uno se pone a analizar finito las cosas.

Totalmente. Cuando estábamos pensando de que es una música (por el reggae) que salió de Jamaica y que en Inglaterra se utilizaba como un símbolo de unidad entre los blancos y los negros, había muchos recitales y agitación alrededor de esta música de Jamaica cuyo símbolo es el color blanco y negro, justamente, por la unión de las dos razas.

Néstor Ramljak hizo una versión, con "Cucho" de "La guitarra". ¿Cuánto les aporta hacer estos duetos?

Es muy bueno. Hicimos un disco homenaje a Los Auténticos Decadentes, que salió hace poquito, con temas nuestros en versión reggae, y Néstor participa en una de ellas. Es un disco increíble. Es un disco para escuchar entero. Es un disco súper recomendado y se llama "Club Los Auténticos Reggamente". Todos los comentarios que recibimos del disco son buenísimo. Le gusta mucho a la gente. Este homenaje, al que muchos cantantes de diferentes estilos se han sumado, nos hace muy bien. Entre ellos están, además de Néstor, Dread Mar-I, Vicentico, Bahiano, Rubén Rada, Mimí Maura y Carlos Vives. Es un muy buen disco de homenaje a Los Auténticos Decadentes y con versiones muy buenas.

Y Fito Páez no se quedó atrás y les hizo un tributo en "Tiempo al tiempo".

Fue algo increíble el hecho de que Fito Páez nos haya nombrado en una canción. No lo podíamos creer y decíamos ‘escuchaste, escuchaste cómo Fito nos nombra como una banda que sigue unida a través del tiempo’. Es una muy linda canción y es un orgullo que Fito nos haya mencionado. La verdad, no lo esperábamos. No es que sea un artista súper amigo nuestro, pero nos sorprendió que nos haya nombrado. La verdad, fue un muy lindo gesto.