Sebastián Ortega: "Alguna vez pensé en el suicidio"

28/07/2017

No es alguien que hable habitualmente con los medios. Por eso, la entrevista que Sebastián Ortega le concedió a Radio Duca Jazz, el programa que conducen Andrés Ducatenzeiler, Mercedes Funes y Joaquín Sánchez Mariño por Radio Cultura (FM 97.9), cobra aún más valor.

Consultado sobre el reciente levantamiento de Fanny La Fan, el productor expresó: "Es doloroso, porque obviamente uno hace las cosas para que la gente las disfrute, pero no siempre tiene que ver con el programa, a veces es el momento, la fecha. Entiendo el dolor, que yo también lo siento, de los actores, de todo el equipo, son muchos meses de preparativos y de expectativas, muchas horas de trabajo. Y obviamente, esto es un cachetazo y duele, pero es parte del crecimiento y es parte del apostar a hacer algo diferente".

"A veces se tienen que alinear los planetas. Pienso en muchos programas que fueron exitosos y si los estrenara hoy quizás no funcionarían. Por ahí, no sé si hoy Los exitosos Pells llamarían tanto la atención como lo hicieron en el 2008, LaLola en el 2006. Arriesgar significa eso, asumir riesgos", agregó Ortega, quien definió al fracaso más grande como "estar viviendo un éxito y no disfrutarlo".

Sebastián se animó a confesar que alguna vez fantaseó con la idea del suicidio. "Creo que se le ha cruzado a todo el mundo por la cabeza, pero más que nada como un planteo porque es una realidad con la que convivimos todos. Hay gente que toma esta decisión, y uno se pregunta por qué, y el porqué hace que uno se lo plantee desde su punto de vista. Y sí, lo pensé", dijo.

Enamorado

En pareja con Carla Moure, el ganador del Martín Fierro de Oro por El Marginal abrió su corazón y le dedicó parte del reportaje a hablar sobre el amor. "Estoy en pareja y pudiendo compartir no solamente situaciones cotidianas que tienen que ver con la convivencia en el hogar, sino en cuestiones de trabajo. Es una persona con la que me llevo bien en ambos ámbitos, tanto en el laboral como en el hogareño. Así que obviamente creo que el amor es un factor importante para levantarte todos los días y tener ese entusiasmo y esas ganas de aprender algo nuevo, y en mi caso mi novia Carla es un motor fundamental para que pase eso", dijo.

"Creo en el amor para toda la vida, porque mis viejos son un claro reflejo de eso. Creo que el amor va de la mano con la tolerancia, como todo en la vida, y sobre todo el amor, y creo en la tolerancia a partir de sentir un gran amor, y mi novia me tolera gracias a eso también. Pero el casamiento me parece innecesario salvo en casos puntuales", resaltó.

"La historia de mis viejos es como un cuento de hadas, por cómo se conocieron y el marco de la época, la gente era más romántica en aquel entonces, y había una visión de la vida distinta", resaltó.