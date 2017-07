"En cada despertar siento que el marcador está otra vez en cero"

30/07/2017 -

Abel Pintos sabe lo que es el éxito. Tiene 22 años de carrera y numerosos premios, entre ellos tres "Gardel de Oro"; el último lo obtuvo precisamente por "Once" el disco con cuyas canciones hizo delirar anoche a miles de fanáticos en el Centro de Convenciones de Santiago del Estero.

¿Qué significado tiene para vos "Once"?

Tiene muchos significados, pero después de 22 años de hacer algo, tener un desafio nuevo muy grande entre las manos es refrescante y te recuerda que por mucho que hayas vivido cada día, en cada despertar tu marcador está en cero y te queda mucho por delante aunque en tus espaldas tengas mucha experiencia. Para mí "Once" es un aprendizaje espiritual muy significativo. Amén de que haya grabado muchos discos, que haya dado muchos conciertos, y que haya experimentado todo lo que experimenté aún me siento un adolescente, aunque no lo sea.

Así resumió este exitoso cantante y compositor el momento musical que transita. Y cuando la prensa le preguntó cómo hace para tener los pies sobre la tierra ante tantos halagos y muestras de cariño, Abel explicó: "Es fundamental contar con una buena contención emocional. Quien tiene esa contención, tiene una base estable ganada en la que poder hacer pie, pararse con comodidad, seguridad, sabiendo que esa contención funciona también a modo de red cuando uno se siente un poco caer emocionalmente. Porque independientemente de que las cosas funcionen bien en lo laboral, la vida tiene su ciclo y día a día suceden cosas que a uno lo afectan de una manera determinada. En medio de esta vorágine, tener contención es importante para poder descansar emocionalmente. Esa contención también te sirve para descargar toda esa energía que genera el intercambio con el público. Es importante tener a quien contarle lo que vives".

Además, remarcó que "el amor por lo que uno hace es fundamental para poder sentirse en paz, independientemente del contexto que lo rodee".

Si bien se podría decir que el éxito de Abel explotó hace algunos años, él asegura que se siente tan feliz como el primer día.

"No podría nunca decir que recién ahora me siento cómodo y feliz porque hace unos años todo es más notable, por la repercusión que le dan a cada cosa que hago y digo. En realidad me siento feliz y cómodo desde que comencé, cuando nada de todo esto sucedía.