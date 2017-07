Cinthia Fernández le hizo un picante comentario a Diego Peretti en la tele

Fotos Cinthia se mostró implacable por un reclamo del actor Diego Peretti.

31/07/2017 -

Uno de los últimos programas de Mirtha Legrand tuvo la visita de Diego Peretti y dio que hablar más de lo previsto. Todo se generó cuando las cámaras dejaron en evidencia que el actor no estaba sentado en su lugar, después que llegaron de un corte y la versión de un enojo comenzó a sonar fuerte. En la emisión de este domingo, la diva negó el rumor, aunque sí reconoció que hubo un intercambio de opiniones y consiguió que Cinthia Fernández disparara una lapidaria frase contra el actor.

Mirtha explicó que la ausencia de Peretti se debió a que estaba en el baño y que lo único que a él le había molestado es que se emitiera el audio de la conversación privada de la expresidenta Cristina Fernández con su exsecretario Oscar Parrilli revelado por PPT.

"Es cierto que cuando volvió, Diego nos recriminó. Le dije ‘mirá Diego, se hablan de todos los temas, hay un analista político y me interesó saber su opinión de ese lenguaje tan extraño, de tan mal gusto para una expresidenta’", comentó Mirtha, momento en el que Cinthia se mostró implacable. "Si no dedicate a otra cosa, o no vengas", lanzó, a quemarropa. "Si no te la vas a bancar, me parece...", agregó.