El Planeta de los Simios: La Guerra, gran estreno en los cines

02/08/2017 -

El Planeta de los Simios: La Guerra llegará mañana a los cines de la Argentina, inclusive a los de Santiago y La Banda.

César y sus monos son forzados a encarar un conflicto mortal contra un ejército de humanos liderado por un brutal coronel.

Después de sufrir pérdidas enormes, César lucha con sus instintos más oscuros en una búsqueda por vengar a su especie. Cuando finalmente se encuentren, Cesar y el Coronel protagonizarán una batalla que pondrá en juego el futuro de ambas especies y el del mismo planeta.

* Título original: "Planet of the Apes: The War"

* Procedencia: Estados Unidos/2017

* Dirección: Matt Reeves

* Guión: Mark Bomback, Matt Reeves según los personajes de la novela de Pierre Boulle. Intérpretes: Andy Serkis, Woody Harrelson, Amiah Miller.

* Calificación: SAM13, con reservas.