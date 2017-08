Para Patricia Bullrich, no fue Gendarmería quien detuvo a Santiago Maldonado

Fotos Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que para el Gobierno y para el juez federal Guido Otranto "no hay ningún indicio de que fue la Gendarmería" quien detuvo a Santiago Maldonado hace una semana durante el desalojo de un corte de la comunidad mapuche Lof de Cushamen en Chubut, y agregó que tampoco puede confirmar que "haya estado en el lugar, porque estaban todas las personas encapuchadas".

"El juez dice que no hay ningún indicio de que fue la Gendarmería quien lo tomó a Maldonado. Nosotros tampoco tenemos indicio de que Santiago Maldonado haya estado en el lugar, porque todas las personas estaban encapuchadas", dijo Bullrich en radio la Red, y atribuyó a la comunidad mapuche haber dificultado la investigación.

"No nos dejaron entrar y no pudimos hacer el trabajo que hay que hacer", señaló la funcionaria y detalló que tras recibir el hábeas corpus, en "el trabajo de búsqueda con el mismo juez Otranto" las fuerzas de seguridad tuvieron "dificultades para entrar en el lugar, porque la comunidad no dejó entrar más de 400 metros".

Bullrich confirmó que el operativo de Gendarmería existió ordenado por juez Otranto "frente a hechos de violencia extrema como la quema de casas de puesteros y una estación de tren".

"Se había tomado la ruta 40, la Gendarmería va por orden del juez a despejar la ruta, en una situación complicada y violenta porque hay de todo tipo de armas. Retiene a dos mujeres con chicos y todos los encapuchados salen corriendo hacia la comunidad Cushamen que queda justamente ahí", contó la ministra, quien acotó que luego ambas mujeres fueron dejadas en libertad.

No obstante, insistió en que tal como lo indica el comunicado del juez "no fue la Gendarmería quien lo tomó" a Maldonado, y que además la Gendarmería "no reporta ningún tipo de detenido".

"Si no, te imaginás que nosotros hubiéramos estado desde el primer día", enfatizó Bullrich, quien relató que dispuso el envío de un equipo especial de Prefectura para investigar el hecho.

"La desaparición de una persona para nuestro Gobierno es absolutamente inadmisible", subrayó la funcionaria, quien destacó que ante el llamado en búsqueda de testigos "no se ha acercado nadie".

"Los testigos no han ido, nos gustaría que vayan", dijo y añadió que ya se ofreció recompensa por el joven desaparecido, para recalcar nuevamente que "ni Gendarmería ni el juez dicen que detuvieron a Santiago Maldonado".