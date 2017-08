Carmen Barbieri: "El público es el único que no me engaña"

09/08/2017 -

¿Cómo explica el fenómeno en que se convirtió "La gran revista norteña", en esta temporada teatral, y el año pasado con "A la Carmen"?

El teatro no tiene lógica. Uno no puede decir que hace una buena revista, un buen musical o una buena comedia y nos va a ir bárbaro. A veces, haces una genialidad y no te va bien. En este momento, nosotros estamos haciendo una revista maravillosa como el año pasado un music hall encantador. En el 2016 nos fue bárbaro y este año está mejor todavía. No te podría decir por qué, pero lo único que sí sé es que tengo un público que me sigue desde hace muchos años, que es el único que no me engaña, que no me abandona. Es un público maravilloso. Lo que te quiero decir es que me quiere mucho Las Termas, me quiere mucho Santiago y yo a Santiago. Yo estoy enamorada de Las Termas, enamorada de Santiago del Estero, que es el único Santiago que me trató bien. Siempre digo lo mismo y se ríe la gente. La verdad, de corazón, es un amor mutuo. Estoy agradecida al público. El año pasado estuvimos cuatro meses y ahora nos quedamos cuatro meses, seguimos hasta octubre. No tengo palabras de agradecimiento porque la paso bien, me divierto y divierto al público.

Que se extienda hasta octubre su presencia en Las Termas es, sin dudas, una ratificación plena de ese "enamoramiento" del público.

Es sorprendente. El año pasado me sucedió lo mismo: nos quedamos cuatro meses, de jueves a domingos, mientras que ahora lo hacemos de miércoles a domingos. Juan Alzúa, mi productor, al cual amo y agradezco que me dé la posibilidad de venir a trabajar en Las Termas, abrió esta plaza porque desde hace muchos años que venía con espectáculos protagonizados por Mariquena del Prado y el grupo Dinamita. Él abrió esta plaza, pero yo soy pionera de dar el puntapié inicial de que artistas conocidos, populares, mediáticos vengan a Las Termas y se queden un tiempo y no un día. Yo, antes, venía y me quedaba un día o dos y me iba muy bien. Hoy, tenemos competencias importantes con artistas muy conocidos, taquilleros. Y eso está bueno. Soy una verdadera afortunada. Trabajo de lo que me gusta y tengo el amor incondicional de la gente.