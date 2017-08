Video | Tyago Griffo protagonizó un reggaetón caliente en el "Bailando"

Hoy 09:36 -

Su presencia en la pista siempre genera cosas, tanto dentro como fuera de la pista, y ésta no fue la excepción. Es que en esta oportunidad, además de estar acompañado por su madre, Gladys La Bomba Tucumana, y por su chica -como él mismo la definió-, Rocío Robles, Tyago Griffo llegó al Bailando junto a sus compañeros del grupo Tru La Lá.

Luego de una previa en la que El Bombito se encargó de desmentir los rumores sobre una supuesta pelea con El Polaco, quien se habría querido acercar a su novia, llegó el turno del baile y la devolución del jurado.

"Gladys, tené cuidado con lo que está metiendo en tu familia", le dijo Ángel De Brito a Rocío Robles antes de dar el puntaje, y luego elogió la actuación de la pareja. "Me gustó chicos", los alentó, antes de darles un 8.

"Está haciendo de Tyago un bailarín, lo vemos haciendo un 8 entero, falta que mueva un poco más la pelvis. Barby es una excelente compañera, tienen un equilibrio, se los ve parejos. No estás entre los virtuosos, pero veo el trabajo y la evolución", los elogió Pampita, con el voto secreto.

"Me parece Tyago que sos como un niño caprichoso muchas veces, a veces es difícil decir un no, y todas esas cosas cuando uno está aprendiendo no está bueno. Se notó que Nico te está aportando mucho, dale bola", lo reprendió un poco Lolo Rossi, que reemplazó a Moria Casán en el comienzo del programa y los calificó con un 6.

"Me gustó lo que hicieron", les dijo Marcelo Polino (53), quien les puso un 6 y cerró con unas palabras para la madre del cantante. "Bomba, no te gusta ninguna, sos insufrible, tenés un hijo pollerudo, lo querés pollerudo hasta los 40, dejalo en paz", lanzó con humor, a propósito de los cuestionamientos que le había hecho la artista tropical a la integrante del staff de bailarinas del programa por no saber cocinar.