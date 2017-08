Alejandra Maglietti quiere seguir creciendo en la conducción de TV

15/08/2017 -

Si hay una palabra que puede definir a Alejandra Maglietti (31) esa es curiosa. Es que, lejos de quedarse con esa belleza natural que rápidamente le abrió las puertas de las pasarelas, la modelo no sólo incursionó en la TV, formando parte del panel de Bendita TV, el ciclo que conduce Beto Casella, por Canal 9- y la música con las Electrostars-, sino que además decidió ir por más y sumarle a su currículum los títulos universitarios en abogacía y periodismo.

"Más que nada me tiro a la pileta, más de una vez pensé que no iba a poder y sin embargo lo hice y salió todo bien", reconoció Alejandra, quien como si esto fuera poco también le sumó el costado empresario a su vida de la mano de "Move", el centro de electrofitness que instaló junto a su prima en Recoleta. Sin embargo, más allá de sus múltiples facetas, su presente está más que nada enfocado en su rol televisivo.

"Estoy con ganas de seguir por ese camino, pero tranquila, tampoco me desespero por ser conductora. Si se me da la oportunidad bárbaro, y sino también soy feliz. Disfruto de ser panelista, ésa es la verdad, no es que tengo una ambición desmedida. Me divierto, la paso bien, mientras esté en un lugar donde pueda estar cómoda y contenta, eso me llena y soy feliz. Hoy priorizo estar contenta y pasarla bien, antes que el éxito profesional", expresó Maglietti, quien luego de varios años de novia con Jonás Gutiérrez (34) hace dos meses comenzó la etapa de la convivencia con el futbolista.

"Los problemas de la convivencia tienen que ver con el espacio, porque él tiene muchas guitarras, cosas, camisetas, así que estoy aprendiendo a adaptarme a dónde ponerlas, cómo acomodarnos. Después por lo otro súper bien, nos llevamos bárbaro. Tampoco nos vemos tanto, así que creo que ésa es la clave", afirmó entre risas, para luego referirse a si el hecho de verse todos los días afectó la pasión en la pareja.

"Obvio que no es lo mismo, porque cuando te ves dos semanas cada tres meses, la intensidad es tremenda. Sin embargo, lo importante es que se mantenga esa pasión entre nosotros, no tanto la intensidad, lo fundamental es que esté", reconoció Maglietti a Teleshow y dejó en claro que siempre trata de agregarle condimentos a la relación para mantener siempre encendida la llama entre ellos.

Alejandra también compartió sus deseos de pasar por el altar y convertirse en madre.

"Me gustaría ser mamá, no sé si dentro de tanto, pero quizás el año que viene sí. Tampoco es que me voy a casar para tener hijos, no tengo ese mambo. Tampoco me quita el sueño, me parece que es mucho más importante lo que uno siente, el día a día, entonces lo vivo con mucha naturalidad. Tampoco sueño con el vestido blanco, para nada, ni siquiera es algo que me queda pendiente si me caso en otra circunstancia. Me gustaría casarme de una manera mucho más relajada, en un momento fantaseé con una boda en la playa, cosas así, pero bueno, por ahí es más difícil", concluyó al respecto.