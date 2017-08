Fotos "Peteco" Carabajal: "La chacarera no morirá nunca"

16/08/2017 -

Carlos "Peteco" Carabajal arribará hoy a La Banda para asistir a los festejos por el 116º aniversario del nacimiento de su abuela María Luisa Paz de Carabajal y ser parte fundamental de las celebraciones que se realizarán en el tradicional solar del barrio Los Lagos, en su casa de Alberdi Nº 1345, en "El Carabajalazo" y en la "Fiesta del Violinero".

Antes de su llegada a la "Cuna de Poetas y Cantores", Carabajal habló en exclusiva con EL LIBERAL.

¿Qué lectura haces de la participación que tiene la gente en una celebración que empezó como una fiesta privada y hoy en una festividad popular?

Para mí, hoy en día, lo principal es justamente la participación de la gente siempre y cuando se atenga a su propia acción. ¿Eso qué quiere decir? Yo, en lo que puedo, ando contando, explicando y pidiendo también la total libertad de acción que pueda tener una persona para pasarla bien. Hoy en día hay de sobra para que la gente la pase bien de todo tipo, desde el patio hasta un escenario importante. Eso ha ido surgiendo de a poco y libremente, porque nunca se le ha cuestionado a nadie los emprendimientos en estos días. Todos sabemos que esos emprendimientos surgieron de ver la convocatoria que se hacía para el cumpleaños. O sea, cuando ella estaba en vida ya se había trasladado el escenario afuera del patio y se llenaba la calle como ahora.

Como familia, ¿cómo procesaron toda esta irrupción?

Nosotros, como familia, y esto lo quiero dejar bien en claro, nunca habíamos hecho nada que tenga que ver con dinero. Hoy en día, todas esas posibilidades que han ido surgiendo, particulares, se han consolidado. En buena hora que haya sucedido. En buena hora que esto haya sucedido, porque así podemos trabajar. Es hermoso todo lo que pasa, pero siempre hay que tener presente que a la gente que viene se le puede prometer todo, pero a la vez no hay que prometerle nada.

¿Qué representa para la cultura popular que el patio de la abuela, la casa de tu papá y "El Carabajalazo" sean espacios consolidados?

Para la cultura popular representa sentirse orgullosos y protegidos del saber y del darse cuenta de lo que uno es, de dónde es, reconocer su patio, su barrio, su gente, sus amigos, su costumbre, su música, su comida. En el campo popular, nosotros contribuimos con ese darse cuenta y somos consecuentes con eso. Aunque vivamos en Buenos Aires nada nos va a quitar el sentirnos de Los Lagos, bandeños, santiagueños. Estos espacios también sirven para la cultura en general porque remarcan la esencia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Otro aspecto está relacionado con el plano de la industria. O sea, nosotros generamos un movimiento de dinero, que se refleja en hoteles, la venta de comidas y en gastos en general.

Ya lo dijo tu papá en "De fiesta en fiesta": "Alegrate corazón, esto te lo puedo asegurar, mientras quede un santiagueño la chacarera no morirá…"

Por supuesto, siempre vivirá. Cuando yo grabé "Memorias de amor" incluí "De fiesta en fiesta", una hermosa letra de mi viejo. Era una chacarera que no la cantaba nadie en ese momento (año 1993). Yo, basándome en esa frase que dice "mientras quede un santiagueño la chacarera no morirá" me decidí a grabarla. Con eso, ya habla de todo con respeto a la chacarera. Eso es una de las cosas más definitoria, que he escuchado en una chacarera. La he grabado en "Memorias del amor" junto con otra chacarera, "Para un alma que se eleva". Es cierto eso de "alegrate corazón, esto te lo puedo asegurar, mientras quede un santiagueño la chacarera no morirá…" Es una frase contundente de la cultura santiagueña. Y es cierto también que la chacarera no morirá nunca.