"Quería hacer un disco que refleje a Santiago del Estero, y lo logré a partir de la manera que uno propone hacer nuestro folclore"

17/08/2017 -

Néstor reconoce que con "Lunita del violinero", más allá de la santiagueñidad que lo define, no solamente alcanzó la "madurez musical o la madurez violinística" sino también que lo encuentra en un momento de "chochera, porque compartir esas cosas con los hijos hace que uno se ponga chocho". Destacó que "Lunita del violinero" es "bien folclórico, bien santiagueño. "Quería hacer un disco que refleje a Santiago del Estero. Y lo hemos logrado a partir de la manera que uno propone hacer el folclore de Santiago. Es un disco muy santiagueño. Empieza con ‘Vidala en Re’, me acompaña "Peteco" Carabajal. Hay un tema que tiene una conversación en quichua entre dos vecinos míos que viven en Buenos Aires, uno de La Noria y otro de Villa Atamisqui. Ellos, en su charla en quichua, dicen que yo soy salamanquero, con el respeto que se tiene a la Salamanca. Ellos, en su diálogo, cuentan que van a un baile a verme a mí. Y la gente del interior, como trata a los salamanqueros, dice que uno es brujo, un hechicero. Y ellos dicen que mi éxito es por haberle entregado mi alma al diablo. Esta es la mística que tiene este disco", destacó.

Temas propios

Además, hay temas de su autoría ("Luna de otoño", "Vidala en Re", "Pa’ que toque don Bodar", "La llamarada", "Florencio de Santa Catalina", "Catamarca lindo pago" y "La niña de los ojos claros"), como también una "recreación violinística" de "La Telesita" y otras de "A Loreto", de Chingolo Suárez y "Guitarra de Salavina", de Horacio Banegas y Juan Carlos Carabajal. "He andado en la vida y he vivido situaciones muy hermosas que me han permitido crecer como persona y como artista. Digo que con el violín recorro mi país y eso me permite conocer no solo la dimensión geográfica sino la calidez de nuestra gente",comentó.