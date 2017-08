Un día de furia y venganza de Natacha Jaitt contra Latorre

17/08/2017 -

A un mes de haber firmado un acuerdo de no agresión entre las partes, Natacha Jaitt (41) volvió a postear en las redes sociales supuestos chats y audios con Diego Latorre (48), motivo por el cual el comentarista deportivo y su mujer, Yanina Latorre (48), decidieron iniciarle una demanda.

La noticia se la confirmó al sitio Teleshow su abogado, Fernando Burlando (52), quien ya recabó todo el material que publicó Jaitt para iniciar acciones legales.

"No puede decir cualquier cosa en los medios. Tiene que hacerse cargo de sus palabras. Está diciendo muchas cosas que tienen que ver con una irrealidad, y muchas reales, pero que son injuriosas y calumniosas. Hay toda una familia afectada. El convenio no interesa tanto, sino las palabras que utiliza. Le vamos a iniciar juicio", resaltó Burlando.

Antes de publicar en Twitter los nuevos audios y chats -que después eliminó de la red social-, Natacha hizo un descargo.

"Preparando 40 audios. Mi abogado no firmó. Nadie se preocupó. Lo único que le importa a ella es la cámara. Tomá, acá te doy más. De nada", escribió la mediática, y agregó: "No fue homologado el acuerdo y la dilatación me agota. Ya no pierdo mi tiempo".

Burlando detalló que la denuncia penal que le harán a Jaitt es por daños y perjuicios, y calumnias e injurias: "Lo que hizo tiene una agresividad y una insistencia que es paranormal. También hay situaciones que son de carácter amenazante. Ahora, que se atenga a las consecuencias".

El abogado contó que Latorre lo llamó luego de que Natacha volviera a la carga en las redes. "Estaba preocupado. Es nefasta la insistencia que ella tiene con esta familia. Hay amenazas y situaciones de coacción", explicó Burlando.

Con respecto al pacto que habían firmado hace un mes, el letrado aseguró que "es menor", y se explayó: "No importa si rompió o no el acuerdo. Con el convenio tratamos de pararla, pero ahora se va a tener que hacer cargo de todo lo que dice".

¿En qué consistía el pacto?, le preguntaron a Burlando. "Es de no agresión entre las partes. Por un lado la familia de Diego, y por otro, la familia de Natacha. La idea es no agredirse, no salir a hablar de cuestiones que no pueden ser certificadas o probadas", precisó Burlando sobre el acuerdo que firmaron Jaitt y Latorre, y que la conductora radial mantuvo durante un mes.

Y la guerra continúa.