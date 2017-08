Yanina Latorre se peleó con Polino por su marido

20/08/2017 -

Las repercusiones sobre la visita de Diego Latorre (48) a Intrusos, donde habló por primera vez sobre su infidelidad con Natacha Jaitt (41), todavía continúan. Al punto que Yanina Latorre (48) terminó discutiendo con su amigo y compañero radial Marcelo Polino.

El periodista sacó el tema -inevitable, por cierto- durante el magazine que ambos comparten en Radio Mitre, Polino Auténtico (donde él es el conductor, y ella, la panelista). Y así Yanina inició una nueva declaración. "No me afectó que (Diego) fuera a ‘Intrusos’. Ni lo decidimos juntos, ni lo mandé yo: me enteré a último momento que iba a ir. Creo que habló porque está cansadísimo, no le quedó otra porque está claro que acá hay ensañamiento", dijo.

Aún sin nombrarla, Yanina apuntó a Natacha. "Esta persona está obsesionada y ensañada conmigo. ¡Terminemosla! A mí no me dice gato ni mala madre una mina que se acostó con mi marido. No tiene derecho a insultarme ni arrobarme (en Twitter) todos los días. ¿Qué más quiere? ¿Para qué vuelve a subir todo si nadie la nombró?", remarcó.

Por otra parte, responsabilizó a los medios por la enorme repercusión del caso: "Si mi marido es un hijo de puta que me lo pague a mí, no a los medios ni a la Justicia", subrayó. Fue entonces cuando apareció en escena Soledad Stucal, una ex mucama de la familia que asegura haber sido amante de Diego. Yanina desechó su testimonio de inmediato.

Polino aportó sus reparos: "En el medio, lo de la mucama ya se sabía desde hace un mes". "Pero es todo armado: quiere plata. Es mentira, te lo digo posta", retrucó Yanina. El periodista insistió sobre la presunta existencia de audios que probarían ese supuesto vínculo, y le dijo, más como amigo que compañero: "No quiero que quedes como una boluda si aparecen esos audios", le dijo.

Una tanda publicitaria obligó a interrumpir la charla. Minutos después, otra vez salieron aire. Polino avisó que Yanina no hablaría más del tema, al menos no por ayer. Y la panelista visualizó su enojo: "Estoy cansada de que me acusen. Algunas preguntas son acusatorias. Cómo me decís algunas cosas, no me gusta", retrucó Yanina.

"Yo no te acuso de nada. Vos mediatizaste el tema, ¿yo qué hice de malo?", se defendió Polino.