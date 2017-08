Jaitt reveló la propuesta sexual que le hizo Latorre

23/08/2017 -

El escándalo entre Natacha Jaitt su ex amante, Diego Latorre, y la esposa de éste, Yanina Latorre, sigue generando polémica y picantes entrevistas televisivas y promesas de nuevos avances en la Justicia.

En esta oportunidad la que habló fue otra vez Natacha, quien luego de ser tildada de "gato" por Yanina visitó "Intrusos" y habló de todo.

Jaitt contó que "la primera persona" que hablara "cualquier tema, incluso sin mencionarlo, con alguna imagen atrás, tenía que pagar una multa".

Natacha aseguró que en el acuerdo de confidencialidad firmado entre las partes ella pidió "como cláusula el tema de los chicos. Pedí que no se los involucre, ni a los míos ni a los de ellos. Me parecía re correcto. Y acordamos que yo, de la parte mía, y él y ella, de la suya no hablaran del tema", especificó.

El monto

"Dijeron 35.000 pesos. No, eran 350.000 pesos". reveló la mediática. "¿Pero no te dieron nada?", le preguntó Rial. "Yo de eso no hablo", respondió la invitada, quien dijo estar "tranquila, en otra".

"No tengo sólo palabras, tengo pruebas, 350.000 pesos era la multa cada vez que se refirieran a mí y hay muchas mujeres que pasaron por Diego en esta época, y que se mueren por hablar", fue por más Natacha.

Ante la duda de sus palabras, la ex participante de un Gran Hermano Famosos de España también contó ella no saca de su galera a las amantes del ex futbolista y en ese sentido agregó: "Yo no tengo asociaciones ilícitas con todas las que se acostó él. Con Navarro Montoya, o con todos los que se acostó él. Ella está disfrutando de él. Ella se está vengando de él conmigo. Es una madre que lo está retando y castigando a él".

El trío con Yanina

Y sin mucho preámbulo Jaitt indicó: "Cuando él estuvo conmigo en un momento, tuvo la perversión de decirme de hacer un trío con Yanina. Te estás enterando". Luego, Rial le mostró un documento firmado por ella en el que había un monto de dinero que supuestamente cobró. "¿Yo firmé esa cosa rara? Yo cobré más. 200.000 pesos. Por día recibo eso, gordo", lanzó, sin filtros. Y vinieron más palos para Yanina: "Es una tapadora serial de cuernos. En 2010 una de las modelos de Leandro Rud se quejó de que él se acercaba a hablarle. Y ella salió a criticarla". Al ser consultada sobre si Diego Latorre es "víctima" de este escándalo mediático, Jaitt respondió: "Un poco sí. Víctima y tarado, porque elige malos abogados". Además, aseguró que quiere terminar con el tema (a pesar de haber sido ella quien se encargó de difundir nuevamente los chats). "Quiero que se acabe, pero ella no paró, me sigue nombrando, y al no estar homologado el acuerdo no cobro las multas, todo mal. Ella está desestabilizada, no puede parar, necesita de mí", indicó Jaitt a Rial. "Él hasta me estaba dando pena, pero si no le da pena a ella... Ellos son siniestros. ¿Lo de la chaqueña no es siniestro? Que ella sepa que toqueteaba a la señora con los chicos ahí", cerró.

Explotó la amiga de Yanina

La periodista Débora D’ Amato, íntima amiga de Yanina, se despachó contra quienes aseguran que traicionó a la familia y vendió información. Se refirió a la presunta suma que habría cobrado Jaitt: "Bajo ningún punto de vista hablé de dinero, hablé de nada que tenga que ver con las intimidades de esa familia. Defendí a capa y espada a esos dos chicos, fundamentalmente al infeliz de Diego, que fue el que se mandó la cag..., y a Yanina que fue la que recibió todos los embates. No me rompan más las pelotas porque de verdad no tengo nada que ver".