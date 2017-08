Fabbiani dijo que prefiere a su madre antes que a Granata o Vannucci

Fotos Fabbiani reveló a cuál de sus ex elegiría en el hipotético caso de ser soltero.

"El Ogro" Fabbiani se prepara para entrar a la pista del Bailando 2017 de la mano de "La Bomba Tucumana" para el cuarteto.

"Me gusta estar en la pista, después de tanto tiempo que Marcelo me viene pidiendo, le voy a dar el gusto. Voy a romper el hielo, vamos a pasarla bien", anticipó el futbolista y aseguró que no le tiene miedo al jurado.

"Brian Sarmiento la rompió, pero yo tengo lo mío, vamos a ver qué pasa", opinó.

A su vez, Fabbiani fue consultado sobre sus ex parejas. "A Amalia Granata no le pedí consejos para el Bailando, cada uno mantiene su vida. A la única que tuve que convencer fue a mi mujer. Me da lo mismo que Amalia se dedique a la política, mientras mi hija esté bien. Eso es lo importante. Si Amalia puede ayudar al país, bienvenido sea", expresó buena onda.

Y entre risas reconoció: "Si estuviese soltero y me dan a elegir para volver con Granata o Victoria Vannucci, la elijo a mi a mamá, jaja".

No quiso hablar de sus otras ex Fernanda Vives, Cinthia Fernández y Karina "La Princesita". Todas comprometidas.