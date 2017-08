Agostina "baila el tango como ninguna"

25/08/2017 -

Hace un par de años Agostina Tarchini (27) decidió hacer un paréntesis en lo que a competencias de baile se refiere, pero el destino la puso hace 10 meses frente a Axel Arakaki, un bailarín (de madre argentina y abuelo paterno japonés), que al igual que ella tenía muchas ganas de presentarse en el Mundial de Tango que se realizó en Buenos Aires, pero no tenía pareja.

En ese momento ella estaba en Japón, adonde pasa la mayor parte del año dando clases de folclore y tango, y brindando shows; y Axel había viajado a Buenos Aires. El encuentro se dio durante el regreso de él al país asiático. "Mi jefe me preguntó si me gustaría bailar con Axel de forma improvisada para un show. Le dije que sí. Nos llevamos bárbaro y decidimos competir en el Mundial. Él ya lo había hecho con otra chica el año pasado. Y yo tenía ganas de volver a enfrentar este desafío. Mi última competencia fue en el 2013", contó Agostina.

La intuición ya le había anunciado a la santiagueña que éste iba a ser su gran año, porque durante la gira que compartió con el ballet de Mercedes Ballerini de Messad en julio de 2016, durante su paso por Estambul, Agostina compró la tela para el vestido que lució durante la competencia en la que se consagró Campeona Mundial de Tango en la categoría Tango Escenario, cuya confección la dejó en manos del diseñador Leandro Sánchez.

"Lo llamé a Lean y le dije reservate que quiero que me hagas el vestido, y en broma le dije ‘vas a hacer el vestido campeón", y mirá, así fue", señaló contenta.

Hace diez meses que Agostina y su pareja de baile, Axel, venían ensayando 3 horas diarias, de lunes a lunes, para ofrecer una coreografía de "La Cumparsita", en la categoría "Tango Escenario" que fuera elegante y "sin tanto aire". Pero además, estaban entusiasmados con transmitir el mensaje de hermandad entre la Argentina y Japón, un país que le abrió las puertas hace poco más de dos años, y adonde la pasión por el tango es tan grande como en su tierra natal. "Elegimos La Cumparsita, pero tocada con una orquesta japonesa. Queríamos transmitir la cercanía que hay entre ambos países. Ambos comparten la misma cultura tanguera, y en lo personal a mí me abrió las puertas para mostrar lo que sé hacer y lo que amo, que es la danza", remarcó Agostina.

Lo que se viene

Cuando se le pregunta cuáles son los próximo pasos en esta exitosa carrera, Agostina se ríe nerviosa y asegura que no sabe muy bien qué otras puertas se abrirán. Por lo pronto, tiene planeado venir a Santiago del Estero en 7 ó 10 días con Axel Arakaki; y después de eso emprender un viaje a Japón para compartir la Copa de Campeones con toda la gente que los alentó desde allá y cumplir con compromisos laborales previstos para noviembre. Recién de enero a marzo de 2018 emprenderán la gira que forma parte del premio.

"También nos ganamos los pasaje para viajar a París. La verdad es que todavía no nos sentamos a hablar con Axel, pero ya nos están comenzando a llegar las ofertas de shows para cuando viajemos a Francia", explicó Agostina y admitió que éste, el consagrarse Campeona Mundial de Tango, era su sueño, así que tendrá que ponerse por delante otra meta. "Me gustaría recorrer el gran globo terráqueo con la danza. Había abandonado las competencias porque no me gusta competir. Es una instancia muy dura, adonde uno se hace de muchos amigos, pero también de enemigos. Así que hay que estar muy tranquilo con uno para competir. Nuestros ensayos fueron también muy duros, llegamos con muchas lesiones, pero felices", contó.