Wanda Nara hace plata hasta con la "Icardiada"

01/09/2017 -

La botinera habló sobre los inicios de su relación con Mauro Icardi, cuando presuntamente todavía estaba en pareja con Maxi López. A esa supuesta traición se la conoció como ‘Icardiada’. Ahora bien, "La Reina de las Botineras" tiene algo para decir sobre el tan mentado tema.

"Nunca me molestó que hablaran de una ‘Icardiada’", confesó en una nota con una revista de actualidad de Buenos Aires. "Si hasta facturamos con eso. Recordá la publicidad de gaseosa que hicimos. Entiendo más que nadie el negocio, lo que vende y lo que no", destacó. Y no le falta razón. Como la representante de su segundo marido, consiguió negociar contratos muy beneficiosos con el Inter.

No obstante, Wanda asegura que "la verdad es un poco diferente" respecto de los inicios de su relación con el goleador.

¿Y cuál es? "Mauro se enamoró de una mujer separada hasta de papeles, y su ex (por Maxi) era un ex colega (sic), y punto", respondió la rubia, tajante. Pero avisa, ella no perdonaría una infidelidad.

Como fuera, esta vez no podría suceder una nueva "Icardiada", según contó.

"¿Si me quiso conquistar otro jugador desde que estoy con Mauro? Ninguno. A él lo respetan mucho, porque saben que él me respeta mucho a mí", afirmó la mayor de las hermanas Nara, dejando una crítica solapada para Maxi López, con quien tuvo tres hijos: Valentino (8), Constantino (6) y Benedicto (5).

Con el 9 del Inter, en tanto, es mamá de dos nenas: Francesca (2) e Isabella (pronta a cumplir su primer añito). Pese al bienestar económico del cual disfrutan, una familia tan numerosa genera sus inconvenientes. "Desde que estamos juntos nunca fuimos al cine a ver una película para adultos, ni nos tomamos un solo día sin los chicos. Él quiere hacer todos los planes en familia", lamentó Wanda.

No a las entrevistas hot

Ya no es la que era. Wanda cambió su manera de manejarse con los medios, intentó alejarse de los escándalos y centrar su vida en la familia. Dejó de brindar entrevistas hot desde que sus hijos aprendieron a leer. Y hoy va por otros caminos.

Eso quedó claro cuando compartió con sus seguidores información de su nuevo proyecto laboral. Además de ser quien le maneja la carrera a su marido, delantero del Inter, Wanda da sus primeros pasos como escritora.

La mediática eligió el rubro infantil. Y publicó un video para hacer el anuncio formal de su nueva faceta. "Estoy ansiosa de anunciarles mi gran sorpresa. Escribí este libro para mis hijos y para todos los niños que viven el fútbol como lo vive mi familia", escribió para acompañar las imágenes. El libro se llamará "Campione in campo e nella vita" ("Campeón en el campo y en la vida"), saldrá a la venta el 23 de septiembre.

"Yo soy muy inquieta y curiosa, porque en vez de gastar dinero, me gusta generar más", afirmó.

Wanda remarcó que su nuevo proyecto es exclusivamente "un libro de fútbol para niños" y que, por sobre todas las cosas, "habla de los valores, la solidaridad y por sobre todo, de fútbol".

Como era de esperarse, la noticia tuvo reacciones de todo tipo. Hubo mensajes de apoyo: "Esta Wanda sí que sabe. Admirable y sorprendente. Para que vean que las mujeres somos mucho más que un cuerpo si nos dan el lugar" o "No parás de sorprender con tus habilidades, ídola". También en tono bromista: "Te falta plantar un árbol y ya estás".

Y muchos en contra. ‘No es para todos (el libro) porque sólo algunos viven la vida de ustedes, querida Wanda’, le comentó una seguidora.