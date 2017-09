Charlotte le dedicó un insulto a su pareja

04/09/2017 -

Luego de que Mariana Nannis acusara públicamente a Lhoan de ejercer violencia física contra su hija Charlotte, y pidiera una medida perimetral para que él no se acercara a ella y mostrara fotos de los moretones de la rubia en TV, ahora es la misma Charlotte quien se queja de su novio en las redes.

La protagonista del reality "Caniggia Libre" compartió en sus Instagram Stories un insulto muy fuerte contra su pareja: "‘Lo peor del mundo es tener un novio que es una put... mier... como persona", escribió.

Charlotte había defendido a su novio de las acusaciones de violento. En un post que realizó en Instagram y que luego eliminó escribió: "Con mi novio estamos felices no crean lo que pasó y no molesten más con esto de violencia de género que no está bueno. Somos los dos felices juntos y estamos enamorados".

Por este motivo, sorprende el último posteo de la mediática en su cuenta de Instagram.