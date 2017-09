Sabrina Rojas le puso los puntos a Griselda Siciliani

04/09/2017 -

Desde hace un tiempo, Sabrina Rojas apuesta fuerte a la actuación. El lunes 11, debutará en "Golpe al corazón", la nueva tira de Quique Estevanez protagonizada por su hijo Sebastián y Eleonora Wexler, con un gran elenco.

Como es sabido, la rubia comenzó a salir con Luciano Castro en 2010, hoy están felizmente casados y tienen dos hijos: Esperanza (4) y Fausto (2). Sin embargo, va a poder "vengarse" por todas las escenas románticas que tiene su marido en las novelas que protagoniza, ya que encarnará a una recepcionista que mantiene un pequeño amorío con el personaje de Sebastián Estevanez.

Ser la esposa de un galán implica también saber que hay un "pasado". Hace poco, Araceli González contó que Griselda Siciliani había tenido un romance con Luciano Castro antes de salir con Adrián Suar, y luego la mamá de Margarita lo admitió.

Consultada sobre esto, Rojas comentó: "Yo ya lo sabía. Nosotros nos tiramos nuestros prontuarios porque en este trabajo uno se cruza con todo el mundo y es mejor saberlo. Es el pasado, no pasa nada. Pero es mejor saberlo".

Pero agregó, algo molesta: "No me divierte que lo digan. Pero considero que Pata (Villanueva, que también estuvo con él) y Griselda lo han hecho sin querer. Después, lo que sí molesta es lo que se genera en los portales, con los títulos. ¿Qué necesidad de decirlo después de tanto tiempo? Así como se le pide al hombre que sea caballero, las mujeres, lo mismo", sentenció.

Sabrina amplió: "Griselda no es mediática, pero es una mujer que genera noticias. ¿Era necesario decir que sí? Si no querés que se genere nada, podés evadir la respuesta. Pero son cosas que se generan sin maldad. Igual está bueno no decir algunas cosas".

Y sobre la intimidad de su pareja compartió: "Luciano es celoso, pero no lo dice mucho. No tiene autoridad moral, ¡si él se besa con todas! A mí tampoco es lo que más me divierte, pero ya no estoy celosa. Me encantaría realmente que no haga escenas de besos y de sexo, mucho menos", l