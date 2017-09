Axel: "Toda mi vida busqué salir de la zona de confort"

06/09/2017 -

El cantante melódico Axel publicó su nuevo disco, "Ser", en el que mezcla baladas con ritmos más electrónicos, algunos con pátina latina, configurando una serie de cambios que apuntan a "sorprender a la gente y salir de la zona de confort", según dijo el artista que el próximo 5 de octubre llegará a Santiago para actuar en el Fórum.

"Soy muy inquieto en todos los sentidos de mi vida y musicalmente también lo soy y me gusta correr riesgos, subirme al escenario con ganas de tocar esto, porque es nuevo y distinto", aseguró Axel a Télam.

¿El disco "Ser" surgió en tu hogar cordobés en Traslasierra?

Sí, un 90%. La primera canción que escribí fue "Eternidad" y la hice en una habitación que tiene una ventana grande con toda la montaña como marco. Arranqué la etapa de producción y arreglos cuando ya tenía mucho escrito del disco, me había tomado un par de meses para escribir a pleno ahí en Córdoba.

¿Cuánto del paisaje se filtró en la letra? ¿Se llegó a incluir eso?

Es inevitable, cuando estás mucho tiempo en un lugar así con tanta naturaleza y tan poco ruido de afuera empezás a conectarte para adentro, y más cuando estás en una postura de mirada interior. De repente, empezás a conectar con el exterior desde otro lado, en otra sintonía. No por nada hay un par de canciones que tienen espíritu folclórico, hay una canción que se llama "Aguaribay" que es un árbol que yo planté en mi casa y también en las letras está presente la naturaleza en pasajes y metáforas.

Fuiste a una provincia muy rica musicalmente. ¿Creés que puede terminar contagiándote?

Buscaba un lugar con una calidad de vida diferente: ni mejor ni peor, distinta. Creo que en realidad muchos músicos de todo el país elegimos Córdoba porque es el centro del país, logísticamente es muy práctico porque estás a la misma distancia de Buenos Aires que de Mendoza. Yo lo elegí también porque es el lugar donde me siento más yo que en cualquier otro lado y siento que mi familia está feliz.

¿Por qué prima lo electrónico y el R&B americano antes que el urbano latinoamericano?

Me puse a escuchar ese palo de cosas mezclado con lo que canto día a día como folclore, mis canciones para mis hijas. De esa ensalada y lo que traigo genuinamente y me sale, hice una mezcla y me sentía que estaba cómodo. Agarraba una máquina electrónica que se llama Maschine y empezaba a hacer ritmos y a grabarlos. Después, siempre la premisa era que todas las canciones tuvieran un instrumento orgánico.

¿Cuánto cuesta salir de esa zona de confort de ser un baladista que encuentra la canción siempre?

Salir de la zona de confort cuando te va bien es difícil, cualquiera te diría "llenás en todos lados, seguís creciendo en el exterior, ¿qué más querés?". No es que quiero más, pero sería traicionarme a mí mismo y a mi forma de ser, el no correr riesgos.