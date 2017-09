Moyano: "No tengo nada que ocultar"

08/09/2017 -

Facundo Moyano (32) habló sobre su relación con Nicole Neumann (36) y aunque no confirmó la existencia de un romance entre ellos, tampoco lo negó y dijo que ellos hacían lo que haría cualquier par de solteros en su lugar.

"Con ella me manejo como me manejaría con cualquier persona que conozco", dijo el diputado del Frente Renovador en diálogo con el programa televisivo "Los ángeles de la mañana" y agregó: "No hay nada que exhibir ni nada que ocultar".

Además, dijo que hace planes como "cualquier persona que está soltera y está conociendo a otra" y que en ese contexto, era normal salir a tomar un café, a comer o a bailar: "No por ser diputado es que no pueda hacerlo", bromeó sobre su situación laboral. Lugo, fue insistente al decir que no hay nada que ocultar, porque no estarían haciendo nada malo, pero tampoco hay nada que exhibir. Sobre la salida que hizo con la modelo a la cancha de River Plate para ver a la Selección, señaló que se dio de esa manera porque siempre va a mirar fútbol. La modelo y el político ya se mostraron juntos en varias oportunidades, pero aún ninguno confirmó la relación: "Me parece atractivo", había dicho ella. Moyano se distanció hace apenas unos días de su pareja, Eva Bargiela (24): "Yo estoy tranquila porque no hice nada malo. Que sean felices", dijo la azafata de Guido Kaczka.