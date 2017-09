12/09/2017 -

Flor Marcasoli publica fotos sexies en varias situaciones, como cuando mostró la lencería de encaje negro con la que se iba a dormir. Aprovechando la cercanía de la primavera, se adelantó con una postal en topless que acompañó con una reflexión: "No me conocés. Me imaginás. Sólo ves en mí lo que eres tú. ¡¡Buenas noches!!’.