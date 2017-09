Yanina, sobre Latorre: "Yo quiero envejecer al lado de él"

13/09/2017 -

Desde que estalló el escándalo de infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt, rápidamente todos especularon con la separación del matrimonio. Pero, contra todos los pronósticos Yanina aseguró en numerosas ocasiones que no terminaría la relación con su esposo. Invitada al programa de Carolina Ardohain, "Pampita Online", la panelista de "Los Ángeles de la Mañana", además de reafirmar que su matrimonio sigue en pie, dejó declaraciones muy sorprendentes. "Es todo lo que soñé como hombre. Es mi compañero, crecimos juntos, nos hicimos juntos", disparó la rubia.

"Queremos las mismas cosas, la vida es un proyecto, yo no quiero en el aquí y en el ahora. Yo quiero envejecer al lado de él", agregó muy seria. Por otro lado, la conductora cuestionó a su invitada acerca de cuál sería el límite "que no dejaría pasar", ya que la infidelidad no le parece un motivo de separación. "Que se enamore de otra mujer", fue la automática respuesta de Yanina.