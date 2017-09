Ricardo Darín renovó su look para el filme con Javier Bardem y Penélope Cruz

17/09/2017 -

Ricardo Darín está en España, donde se prepara para recibir, el próximo 26 de septiembre, el Premio Donostia, el más importante de su vida según sus palabras. Será en el marco del 65º Festival de Cine de San Sebastián.

El actor también tiene en mente otra importante obligación en el país europeo: su rol en la película "Todos lo saben", del director iraní Asghar Farhadi -ganador de dos Oscar a la mejor película en lengua no inglesa por A separation y The Salesman- y junto con, nada menos, que Javier Bardem y Penélope Cruz.

Por "órdenes" de Farhadi, Darín luce una tumultuosa melena blanca: "No me deja cortarme nada", confesó en una rueda de prensa ante medios españoles con una sonrisa cómplice que dio a entender que no le gusta mucho su look.

Además, el actor llegó a España para interpretar junto con Andrea Pietra la exitosa comedia dramática Escenas de la vida conyugal en los Teatros del Canal, en Madrid. Ya la había representado hace dos años, en aquella ocasión con a Érica Rivas. Fueron cuatro semanas en las que colgó el cartel de "no hay tickets" para cada representación, con 150.000 espectadores que acudieron a ver la obra, adaptación de la película Secretos de un matrimonio, de Ingmar Bergman.