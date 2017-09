La "Princesita" confirmó el final del amor con el "Kun"

19/09/2017 -

Karina la "Princesita" y Sergio "Kun" Agüero pusieron punto final a su amor después de cinco años de relación.

En medio de los rumores, finalmente, la cantante tropical rompió el silencio y confirmó la separación.

Karina prefirió no dar detalles de la ruptura y aseguró: "Desde un principio no conté muchas cosas de la relación. La gente espera que yo me siente a hablar mal o a tirar alguna indirecta...", dijo sentada en el ciclo "Morfi, todos a la mesa".

En este marco, se refirió directamente al futbolista y dijo: "En cuanto a él yo le tengo mucho respeto y no voy a tocar el tema en ningún lado porque me siento con derecho porque siempre cuidé la relación... aparte no tengo nada malo para decir, algún rencor para aprovechar para decir".

Sobre su presente sentimental, admitió que "no le escribió nadie": "Mamá me escribió no más... no apareció nadie todavía y estoy sólo pensando en trabajar. Estuvimos casi cinco años, ahora no estoy en búsqueda, estoy tranquila", completó.