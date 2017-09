"Muñeca" le pone humor a las telenovelas de Suar

Fotos Miriam (centro) está feliz de compartir el éxito con jóvenes figuras.

19/09/2017 -

Miriam Odorico (56) se pone todas las noches en la piel de "Muñeca", uno de los personajes más divertidos de "Las Estrellas", la mucama brasileña que padece amnesia a corto plazo enloquece con sus despistes a Lucía (Marcela Kloosterboer, 34), Virginia (Celeste Cid, 33), Flor (Violeta Urizberea, 32), Carla (Natalie Pérez, 30) y Miranda (Justina Bustos, 28).

"Yo trabajé con Pol-Ka en Los ricos no piden permiso, donde hice de Cuca y en Signos, evidentemente se quedaron contentos y por eso me volvieron a llamar", explicó a Teleshow la actriz que descubrió su vocación a los catorce años, pero antes de dedicarse de lleno a las tablas, fue maestra rural, moza y hasta secretaria.

Odorico explicó que la idea cuando le acercaron la propuesta era "ponerle humor" a su personaje en la tira de El Trece: "En un primer momento habían pensado que fuera paraguaya y yo propuse brasileña. Lo de la memoria a corto plazo fue idea de la producción, así que lo fuimos trabajando", contó.

Además de ser "Muñeca" en la pantalla chica, Miriam es parte desde hace trece años de "La omisión de la familia Coleman", la obra que estará hasta el primero de octubre en el teatro Metropolitan Sura. Este año también participó de las películas "El fútbol o yo" y "Mamá se fue de viaje".

La tele sin dudas genera visibilidad: "Lo bueno es que para la gente empieza a juntarse el nombre de uno con su trabajo. Despacito, con el tiempo pude ir haciendo eso. Pensar que la ven en todo el país me da mucha alegría", dijo.

"Todo es un camino largo", agregó Mirian. Es que aunque desde los catorce años actúa, recién hace dos décadas pudo dedicarse de lleno a las tablas, sin depender de otros trabajos para subsistir. "Empecé en el ‘75 a tomar clases en la Escuela Municipal de Avellaneda, éramos nada más que cinco o seis. En el ‘76 cambiaron los profesores y al tercer año volé por mi cuenta a tomar clases con Carlos Braña", recordó.

En el mientras tanto hizo "de todo": "Fui maestra, me fui a vivir dos años a El Bolsón y me dieron un puesto en un paraje cerca de Esquel, los chicos vivían en el colegio, ¡fue una experiencia! No había luz, la energía la daba YPF y a cierta hora de la noche la cortaba, vivíamos en una casita todos los maestros", además, fue secretaria en un consultorio médico, administrativa en una AFJP y moza.

Mamá de dos hijos de 31 y 27, Miriam está casada en terceras nupcias con Giampaolo Sama, su pareja desde hace diez años: "Él es italiano, casualmente yo había estudiado italiano cuando era chica", contó sobre su marido, que es uno de los protagonistas de O11ce, la ficción de Disney.