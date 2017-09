Acusan al cantante de Salta la Banca de abusar de una menor

Fotos Aysine, de Salta la Banca.

Hoy 21:37 -

En las últimas horas, a través de las redes sociales, una joven denunció que había sufrido un abuso por parte de Santiago Aysine, cantante de la banda “Salta la Banca”. Este caso se suma a los protagonizados por Cristian Aldana, de “El Otro Yo” y Miguel del Pópolo, de “La Ola que quería ser Chau”.

“Entró re mamado, nos saludó a mí y a una amiga, hablamos bien, que pin que pan, nos vamos para otro lado con mi amiga. Tirada en los sillones que quedaban cerca del baño, me vio, vino, se tiró encima de mí y me encajó un beso y me tocó cuando en ningún momento le di a entender que quería eso”, narró la joven.





Bueno, después de muchos años era hora de decirlo y al fin puedo contarlo sin sentir que fue una pavada. pic.twitter.com/yHONQd2aUo — Marla. (@_SoleMerk2) 20 de septiembre de 2017





Hasta el momento el artista no se ha manifestado al respecto, sin embargo, esta acusación causa sorpresa ya que siempre se había mostrado como un auténtico defensor de los derechos de las mujeres.