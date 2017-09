Karina "La Princesita" generó gran revuelo con un posteo en Instagran

24/09/2017 -

Desde que se terminó su relación con el futbolista Sergio "Kun" Agüero, son muchos los que marcan que" La Princesita" Karina no es la misma. Hasta varios de sus seguidores se dieron cuenta que hay días que está muy melancólica, y publicando temas nostálgicos y de amor.

Pero la cantante publicó un preocupante mensaje en el Instagram Stories que, al darse cuenta de la repercusión que podía llegar a tener, decidió borrar, casi a manera de arrepentimiento.

"Aunque uno le ponga ganas, el día así te lleva a querer cortarte las venas. Copado", escribió la artista provocando la preocupación de varios de sus fans. Sin embargo, la artista tropical borró su posteo.

Hace pocos días, Karina había reaparecido en la televisión, en el programa "Morfi, todos a la mesa" que conduce Gerardo Rozín. Allí le preguntaron por el final de esos cinco años junto al "Kun". "Le tengo mucho respeto y no voy a tocar el tema en ningún lado porque no me siento con derecho, siempre cuidé la relación... Aparte no tengo nada malo para decir", reveló Karina, confirmando la separación de la que muchos hablaban, pero nadie desde el entorno oficial.