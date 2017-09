Francella y Brandoni llevan su amistad al cine

24/09/2017 -

Después de "El ciudadano ilustre", Gastón Duprat se embarcó en una nueva aventura: una comedia ácida sobre el mundo del arte, protagonizada por dos enormes actores, Guillermo Francella y Luis Brandoni. Además, Antonio Gasalla tendrá una participación especial. El rodaje durará siete semanas en diferentes locaciones de Buenos Aires, Jujuy y Río de Janeiro. El trabajo ya comenzó.

"El universo de la película transita el mundo del arte. La relación entre un marchand y un pintor. Yo soy el marchand y mi nombre es Arturo Silva; y el pintor...", se frenó Francella. "Renzo, Renzo es mi nombre", dijo Brandoni sumergido en su personaje.

"Soy un pintor con muchos años de trayectoria que está pasando un momento difícil. En el otoño de su vida y de su carrera artística, lo cual implica una serie de problemas que no vamos a ventilar, pero que son bastante atractivos. Nos une una vieja amistad de tiempos mejores", adelantó a Clarín, Brandoni.

Sus personajes se profesan admiración, amor y respeto, tanto como sucede en la vida real.

"Él fue un pintor que explotó en los ‘80, el hombre más buscado del mundo del arte. Pero tiene esa idea de no querer aggiornarse que le plantea su marchand cuando le explica que las modas van cambiando y que debería actualizarse. Una obra tan potente como la suya, con opinión y todo, hoy no es tan requerida. Está caprichoso y se pone medio antisocial. Su resentimiento con el mundo actual le provoca una involución sustancial que lo deja casi en la indigencia. No por no querer transar, sino por no adaptarse al mundo nuevo. No hace trabajos por encargo, no acepta dinero ni negocios. Como amigo, al marchand le da mucha pena. De eso habla "Mi obra maestra", amplió Francella. "Renzo anda entristecido, ha perdido la notoriedad y eso nunca es grato", lo completó Brandoni.

Es un año especial para Francella y Brandoni. En mayo, con el estreno en el Picadilly de "Justo en lo mejor de mi vida", obra dirigida por Brandoni, se produjo el debut teatral de Johanna Francella. Y se dio la consagración de su amistad. El padre, con los ojos llenos de lágrimas, la aplaudía desde las primeras filas. "Fue muy significativo", recordó Guillermo. "A Johanna la elegimos en un casting entre 10 candidatas por sus condiciones. Y me alegró mucho que resultara ser la hija de Guillermo", aclara Brandoni.