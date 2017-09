Florencia Otero ya está lista para ser la tercera en discordia en "Las Estrellas"

24/09/2017 -

Muchos seguidores de "Las Estrellas", la exitosa ficción de Canal 13, se fanatizaron con la historia de amor que interpretan Julieta Nair Calvo (Jazmín) y Violeta Urtizberea (Flor).

Y mientras sigue creciendo el vínculo en el programa, Florencia Otero se sumó al elenco para ser la tercera en discordia entre ellas. Indagada por esto, la flamante incorporación -cuya escena se verá el próximo jueves- Otero dio detalles de su papel: "Es una historia hermosa de amor y cuando uno se tiene que meter en el medio, en esos casos, a la gente se le complica entender que uno está trabajando y que es un personaje. Con Julieta nos conocemos hace como 8 ó 10 años y cuando me llegó la propuesta pensé que iba a ser divertido trabajar con una amiga", expresó en una entrevista radial.

Y agregó: "Me da lo mismo que mi historia de amor sea con una mujer o con un hombre porque no te modifica a la hora de trabajar, me dan los mismos nervios y te fijás en las mismas cosas. Yo voy a hacer como la mala que viene a separar algo que ya se construyó, viene a buscar lo que era suyo. Se separaron porque el personaje de Jazmín quería tener un hijo, pero no quiere decir que no se amaban más y cuando se vuelven a ver, está todo eso intacto y vuelven a tocar el tema".