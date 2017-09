25/09/2017 -

¿Cómo ves el accionar de movimientos que están en contra de la violencia de género?

Lo veo bien. La verdad que lo veo bien, pero creo que, a veces, se es muy extremista. Yo estoy de acuerdo con las mujeres que protestan, me parece muy bien. Cuando se hizo lo del "tetazo", mucha gente criticó, pero a mí no me parece mal porque uno elige la forma que quiera para protestar. Uno es dueño de hacer lo que quiera. La verdad, eso no me molesta. Yo estoy muy a favor de las mujeres. Yo jamás voy a hablar mal de una mujer, no la voy a criticar. No me parece, no lo avalo. Tal vez, muchos dicen "ah, yo no insulto"; no, pero si otro insulta le das un like. No lo estás diciendo vos, pero lo estás avalando. No se justifica insultar a una mujer. Me parece que hay mucha más violencia en mujeres hacia mujeres que, a veces, de los hombres hacia las mujeres. Los extremos no me gustan. No están bien los extremos porque también hay un montón de hombres que sufren violencia, que las mujeres los golpean. Violencia de género no tiene que ser solamente de un hombre hacia una mujer sino también de una mujer hacia un hombre. Los extremos nunca están buenos.