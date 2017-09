Jennifer López donará un millón de dólares para reconstruir Puerto Rico

26/09/2017 -

La cantante estadounidense de origen puertorriqueño Jennifer López anunció desde Nueva York que donará un millón de dólares a varias organizaciones volcadas en la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del huracán María.

"Este es el huracán más fuerte que ha pasado por Puerto Rico en casi 90 años y los daños son horribles, se han perdido vidas, no hay energía eléctrica a través de la isla", explicó en español la estrella, que llamó a apoyar urgentemente a Puerto Rico y al Caribe con donaciones. En una conferencia de prensa, López anunció que donará un millón de dólares procedente de los ingresos de su espectáculo en Las Vegas a varias organizaciones benéficas. Y aseguró que la gente de Puerto Rico "no está sola".

"Álex Rodríguez (su actual pareja) y yo somos de Nueva York y estamos usando todos nuestros recursos y relaciones en la industria del entretenimiento, los deportes y los negocios para obtener apoyo", señaló la artista en referencia al ex beisbolista profesional, cuyos padres son dominicanos. "Álex me llamó de camino aquí y me dijo que Rob Manfred de la MLB, y Hal Steinbrenner, de los Yankees, van a hacer una donación significante a esta causa". López declaró que está preparando un evento junto con su ex marido, Marc Anthony, en el participarán más de 30 artistas y atletas para apoyar al Caribe.