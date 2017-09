Video | El día que Dave Grohl de Foo Fighters descubrió el reguetón

Hoy 07:52 -

En una entrevista publicada por el diario español El País, Dave Grohl contó un detalle imperdible sobre una de las canciones principales de su último álbum, Concrete and Gold. Run, primer sencillo del álbum, tiene un beat poco común para el estilo rockero de la banda. Grohl comentó que, cuando se le ocurrió, pensó: "¡He descubierto el mejor ritmo del mundo!". Pero una vez que la idea fue vista por el productor Greg Kurstin, este le dijo: "Ah, es un ritmo de reggaetón".

"Yo no sabía lo que era el reggaetón. Pensé que sería genial que la percusión siguiera al riff de guitarra", mencionó Grohl, quien gracias a Kurstin descubrió que ese ritmo era una de las últimas grandes modas del pop mundial. "Greg me hizo escuchar varias canciones con ese ritmo y me di cuenta que todos los temas de Justin Beiber lo tienen", admitió el ex Nirvana.

Por su parte, el baterista Taylor Hawkins, agregó: "Yo imaginé que se te había metido subliminalmente cuando llevabas a tus hijos al colegio. Creo que es genial. Me parece divertido que hayamos usado el ritmo más popular del momento sin saberlo, y que hayamos hecho una canción con eso". Además, en el video ambos músicos hablaron de lo que Foo Fighters representa en sus vidas.