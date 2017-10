"La mujer debe ser dueña de su cuerpo, de su deseo"

02/10/2017 -

Carolina "Pampita" Ardohain, que hace su debut con un protagónico en el cine con el filme "Desearás al hombre de tu hermana" dirigida por Diego Kaplan y que se estrenara este jueves 5 de octubre, consideró que la película "incitará" a las mujeres a "poder ser dueñas de su cuerpo, de su goce y de su deseo".

La cinta basada en un libro de Erika Halvorsen, tiene una fuerte impronta femenina ya que el director Diego Kaplan decidió narrar la mirada de la mujer de los juegos de seducción, de la sexualidad que protagonizan las hermanas Ofelia (Pampita Ardohain), Lucía (Mónica Antonopulos), y Carmen, la madre de ambas que encarna Andrea Frigerio.

Sobre el filme y todo lo que puede generar, "Pampita" charló con Télam.

¿Cuánto tuvo que ver con el proyecto?

Yo leí el guión y me enamoré. Me pareció hermoso lo de estas hermanas tan distintas, la época. Ya desde que lo leí me lo imaginé y lo soñé. Hice el casting para ser Lucía, empecé a ensayar siendo Lucía y en el proceso con Érica, la escritora, y Diego mientras buscaban a Ofelia empezaron a descubrir que yo era Ofelia. Fue cosa de ellos, de un día para el otro me lo plantearon y estas dos hermanas me tenían tan enamoradas que fue "si no es esta soy la otra". Y me animé a este personaje que era aún más jugado que el otro. No era el que me había imaginado y cuando me lo propusieron fue un sí.

¿Por qué primero eligió a Lucía, le gustaba más la inhibida que la desinhibida?

No elegí, hice el casting y ellos me eligieron para Lucía. Estaba enamorada del guión, no elegí a cuál de las hermanas hacer.

¿Cómo se siente encarnar a mujeres que fueron liberales en una época dura?

Me encantó y además me parece que incita a muchas mujeres a ser libres de sus decisiones, de su cuerpo inclusive hoy, que vivan el sentir sin culpa y poder disfrutar de gozar y hacer lo que quieran sin ataduras de la sociedad o sin mandatos de arriba. Poder ser dueñas de su cuerpo, de su goce y de su deseo.