Matías Alé enamora a Tamara Bella

02/10/2017 -

Matías Alé se encuentra muy recuperado luego de haber sufrido dos brotes psicóticos y un traumático divorcio de María del Mar Cuello Molar. Cumplió con el tratamiento de los profesionales que lo asisten en tiempo y forma, regresó al teatro cuando lo consideró oportuno, hizo las apariciones mediáticas justas y necesarias y ahora volvió al amor. En distintos posteos en las redes sociales se muestra con Tamara Bella (28).

Matías y Tamara se conocen desde hace años, pero se reencontraron hace unas semanas. Y "ahora nos miramos con otros ojos", dijo la modelo, en diálogo con Teleshow. "Antes yo era más chica, y hoy los dos estamos más maduros. Matu siempre me pareció hermoso, pero esta vez me pareció mucho más que eso. Me encontré con un Matías renovado", agregó.

Modelo, actriz y conductora de TV, Bella es también mamá: Renata tiene nueve años. Y Alé ya la conoció. "A él le encanta que yo sea mamá, y sabe que con mi hija somos un combo", destacó Tamara, quien prefiere la cautela: "Sí, nos estamos conociendo, estamos juntos. ¿Novios? No queremos ponerle un rótulo a la relación", aclaró.Pero se ilusiona con el futuro de la relación: "Mati está mucho más tranquilo, con otras prioridades".