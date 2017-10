El director de "Desearás" destacó que hizo una "comedia erótica"

06/10/2017 -

Diego Kaplan es el director de "Desearás al hombre de tu hermana" el filme protagonizado por Carolina "Pampita" Ardohain y que el cineasta considera una "comedia erótica. Yo pienso que la película es prohibida y mis hijos -menores de edad- no la van a ver. Pero el desnudo no es tan grave, nacimos desnudos, después nos vestimos", expresó Kaplan durante una entrevista con Télam sobre el filme prohibido para menores de 18 años por la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, debido a la presencia de escenas de sexo y de suicidio.

¿Cuándo le fuiste encontrando el tono al tipo de película que querías? ¿Filmándolo?

Es buena la pregunta, pero el tono es lo primero que me aparece porque sino no puedo hacer la película. Si no me aparece eso rápido quiere decir que estoy en problemas, que no soy el adecuado o que hay margen para fallar. Cuando empecé a leer la novela, los diálogos me sonaban como cuando veía a Arnaldo André en ‘Amo y señor’ y automáticamente volví a esa época, me apareció el tono y de ahí en más no me pude correr.

¿Querías que fuera un drama, una comedia o contar las sexualidades de esas mujeres?

A mí me salen siempre comedias. El guion era buenísimo, pero pienso que la película es graciosa y podría decirse que es una especie de comedia y capaz que antes no, o sea que fui haciéndola.

¿Querías hacer foco en ese mundo de clase alta de los primeros 70?

Exactamente. Estoy muy cansado de los celulares, la gente está con dolores de cuello por estar mirando para abajo, entonces necesitaba trasladarme a un exotismo donde no le puedo conocer el novio a la hermana por el Instagram antes, no me iba. Me pareció que era parte del tono y del código y que le convenía crecer hacia esa época.

¿En qué momento decidiste que "Pampita" cambiara de personaje?

Fue un juego porque era su debut en el cine. Al principio no iba a ser Ofelia sino Lucía y como que fue aflojando y fue una decisión de ella. A mí me daba a Ofelia, pero quería verlo en los ensayos. Ella para mí es como Tinkerbell, entra y genera algo contundente.

¿Por qué elegiste Rubí de Babasónicos como tema de la película? ¿Porque está menos usada que Trigal de Sandro para el cachondeo?

Me gustaba porque es contemporánea, entonces me interesaba ese recurso de usarla como si fuese de ese momento. Además, Sandro se viene con todo, le están haciendo la miniserie, ¿y para qué pisarnos? Hay muchos temas del rock argentino del 70 muy buenos