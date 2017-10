Fotos Polémicas declaraciones de Moria Casán contra los jugadores de la Selección: "Son los nuevos divos, no sienten la camiseta"

09/10/2017 -

La lengua karateca de Moria Casán no se detiene y esta vez se metió con la Selección Nacional. El próximo martes, el equipo que dirige Jorge Sampaoli se juega el partido de su vida para clasificarse al próximo Mundial de Rusia 2018 y la diva hizo un durísimo análisis.

"Tengo una visión de estos acontecimientos, francamente, nada amable. Y es lo que piensa mucha gente que me envía sus pensamientos con respecto a esto. No es porque sea exitista o algo parecido, pero me parece que son chicos que se conocen recién acá y que no sienten la camiseta", dijo Moria al diario Crónica.

"En el caso de Lionel Messi puntualmente, este país no le dio una oportunidad, la oportunidad se la dio España para convertirse en un grande. Argentina no lo consideró. Entonces él no tiene por qué sentir la bandera argentina, él se siente español. Por consiguiente, él tiene efectividad allá (por Europa)", argumentó.

Y siguió: "Son metrosexuales, chicos tatuados y ante la posibilidad de que se rompan la piernita, les preocupa más no poder trabajar como modelos publicitarios que ganan más que en el fútbol. Ganan 100 mil dólares por segundo. No me interesa la vida del futbolista, no me interesa el fútbol. Antes era un deporte y ahora es un negocio obsceno", lanzó.

Casán, que por primera vez reflexionó sobre el negocio del fútbol, dejó en claro: "Ahora los jugadores son los nuevos divos. Ganan más que los actores de Hollywood y esto, atención, no es envidia ni nada que se le parezca. Pero, no sienten la camiseta ni a la Argentina. La presión que tienen es que vienen a un país que desconocen por más que nacieron acá. Están acostumbrados a trabajar con euros. Pónganle a cada uno la camiseta con el signo euro del país donde trabajan y arriba la camiseta argentina, en una de esas se motivan más. Y, antes de irse, que les hagan fotos con minitas en bolas". Y cerró: "Reitero, no me interesa la Selección, no me interesa Sampaoli".