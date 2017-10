12/10/2017 -

Ivana Nadal prometió que si la Argentina ganaba contra Ecuador se iba a tatuar el escudo argentino, aunque después cambió el diseño. "Mejor me voy a tatuar el logo del programa en alguna parte del cuerpo", y ante el comentario de sus compañeros de "Arroban", aclaró: "Me tatúo, pero no en el cul...".