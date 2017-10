Steven Seagal, otro depredador sexual de Hollywood que fue denunciado

17/10/2017 -

Una víctima habló y provocó un efecto dominó demoledor. Emma Thompson tenía razón cuando ante el escándalo del productor acosador Harvey Weinstein dijo que esa era ‘apenas la punta del iceberg’. Las denuncias por acoso sexual en Hollywood no cesan. El que está en la mira ahora es la estrella del cine de acción Steven Seagal. Señalado como depredador sexual en varias oportunidades, esa fama hoy le juega en contra. La periodista televisiva Lisa Guerrero, una de las reporteras investigadoras del programa Inside Edition, habló con periodistas de Newsweek acerca de la "agobiante experiencia" que tuvo al hacer una audición con el actor-productor. En 1996, cuando ella tenía 31 años y él 44, fue invitada, según cuenta, a la residencia de Seagal para leer unas líneas con él, como parte de una audición para un papel en Fire Down Below. Desconfiada, pidió que su agencia de casting la enviara acompañada. Cuando ella y su asistente llegaron a la residencia de Seagal él las recibió vestido apenas con una bata. Después de la lectura, las invitó a nadar desnudas en su piscina y -cuando ambas declinaron- le sugirió a Guerrero que volviera a la residencia a solas, para ensayar ‘en privado’. Guerrero se negó y perdió el papel.