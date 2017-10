Comediante reveló que fue acosada por Swayze

20/10/2017 -

Michele Mahone, presentadora radial y comediante norteamericana, indicó que fue acosada sexualmente por Patrick Swayze durante un encuentro ocurrido cuando la mujer trabajaba en Disney como maquilladora y el actor cruzó los límites permitidos con ella. El incidente ocurrió, según Mahone, luego de que Swayze hablara maravillas sobre su esposa, Lisa Niemi, con quien estuvo casado desde 1975 hasta su muerte, en septiembre de 2009. "Patrick Swayze vino por una entrevista, y todo el tiempo lo que hizo fue hablar sobre lo fantástica que era su esposa. Al final de la entrevista, le pregunté si quería que le sacara el maquillaje. Regresé a la habitación y con mi mano izquierda toqué su rostro para levantar su flequillo, mientras limpiaba su frente con mi mano derecha. En ese momento, me agarró por la cintura y me atrajo y comenzó a besarme. Estaba completamente conmovida. No se iría. Su mano se colocó en mi nuca y fui forzada a besarlo".